'Queremos Deus'celebra 31ª edição e espera receber 15 mil pessoas

Eucaristia, vigília e oração. É com essa comunhão que o evento católico Queremos Deus chega à 31° edição, em Fortaleza. A reunião vai acontecer no Estádio Presidente Vargas neste sábado (8). É a primeira vez que o encontro não acontece no domingo, dia da semana que tradicionalmente recebe o evento. Com temática “Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força”, o Queremos Deus espera receber 15 mil pessoas.

“É uma experiência que estamos fazendo” explica Paulo Mindello, um dos integrantes da organização, sobre a mudança de data. “Já que o dia seguinte ao evento é domingo, podemos terminar um pouco mais tarde”. O Queremos Deus é organizado pelo movimento da Renovação Carismática Católica e as Novas Comunidades, entre elas o grupo Shalom.

Há mais de 30 anos, Queremos Deus reúne católicos para celebração religiosa. José Leomar

A celebração é o primeiro encontro católico de Fortaleza e acontece há mais de 30 anos. Entre os convidados para compor a vigília, está o cantor Naldo José, conhecido no meio católico por interpretar uma versão religiosa do gênero forró e o espetáculo Canto das Írias, musical promovido pela Comunidade Católica Shalom. O líder católico Ronaldo José, da Comunidade Remidos do Senhor, se une ao Padre Antonio Furtado para o momento de pregação.

Acesso

Para dar suporte à celebração, 30 agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) devem operar no entorno do estádio. Vias e espaços serão interditados. A partir das 7h da manhã, será bloqueado o estacionamento de carros nas ruas Paulino Nogueira, Costa e Sousa e Marechal Deodoro. Em seguida, às 12h, esses locais estarão fechados para entrada de veículos. Apenas moradores das redondezas poderão acessar as vias.

A AMC permanecerá no local até a dispersão total do público. A recomendação é que as pessoas utilizem o transporte público, táxis ou veículos por aplicativos.

Veja os horários dos principais momentos do evento

13h - Abertura dos portões

14:50 - Louvor com a Banda da RCC

15:20 - Momento Cívico

15:30 - Terço da Misericórdia

16:20 - Pregação com Ronaldo Souza

17:20 - Canto das Irias

18:00 - Angelus (momento Mariano)

18:10 - Naldo José

19:00 - Santa Missa



Serviço

Estádio Presidente Vargas, Rua Marechal Deodoro, 1187 - Benfica

Horário: Abertura dos portões às 13h

Ingresso: R$ 5,00 mais 1 kg de alimento

Exibíveis à venda nas lojas Bethset e no site www.queremosdeus.com.br.