Queda de parte do teto de hospital em Pacajus deixa feridos

Parte do teto do Hospital e Maternidade Doutor Paulo Afonso, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, desabou e deixou pelo menos três pessoas feridas no início da tarde desta quarta-feira (8). A unidade hospitalar fica localizada na rua Naide Costa Menezes, no bairro Aldeia.

Parte do teto desabou no início da tarde desta quarta-feira (8), em Pacajus. VC repórter

Conforme o Corpo de Bombeiros, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para fazer o socorro das vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos até o momento.

O Sistema Verdes Mares aguarda posicionamento da administradora do hospital.

