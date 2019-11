Queda de energia deixa ruas de Fortaleza às escuras durante compras da Black Friday

Uma queda de energia repentina surpreendeu clientes que realizavam compras da Black Friday no Centro de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (29). A Avenida Dom Manuel e Parque das Crianças, e lojas movimentadas da região ficaram às escuras.

Segundo a Enel Distribuição Ceará, o problema foi causado por uma falha no alimentador de energia que fica no bairro, causando a suspensão do fornecimento de energia em alguns pontos da região. A companhia informou ainda que está trabalhando para normalizar o serviço o mais rápido possível e vai apurar as causas do ocorrido.

Até a última atualização desta matéria a energia na região ainda não havia sido restabelecida.