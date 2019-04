Quatro praias de Fortaleza estão próprias para banho no feriado da Semana Santa

Quatro praias de Fortaleza estão próprias para banho durante o feriado da Semana Santa, de acordo com o boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com o órgão, sete dos 11 pontos analisados não estão em condições de uso na Capital.

As análises foram realizadas no período de 15 de abril e valem até o dia 21.

Onde curtir o feriado

Para quem não abre mão de aproveitar o feriado no mar, as praias da zona leste são as mais favoráveis.

Pontos impróprios

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 11 - Farol

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Posto 31 - Barra do Ceará

Pontos próprios

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó