Quase 300 mil cearenses já estão inscritos no Enem 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que 299.122 cearenses já se inscreveram, até as 17h desta quinta-feira (16), para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.

As inscrições para o Exame iniciaram no dia 6 de maio deste ano e encerram na próxima sexta-feira (17). A candidatura é confirmada mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 85, que pode ser paga até o dia 23 deste mês. Estudantes de escolas pública podem solicitar a isenção.

Os candidatos podem solicitar atendimento especializado e a alteração de dados cadastrais, município de provas, opção de língua estrangeira até esta sexta-feira. Já o pedido para atendimento por nome social será aberto no próximo dia 20 de maio.

Neste ano, as provas do Enem serão realizadas nos dias 3 e 10 de outubro, dois domingos. No primeiro dia, serão abordados Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Redação. Já no segundo domingo, os estudantes farão exames de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.