Psicólogos farão atendimento voluntário em apoio a vítimas de desabamento do Edifício Andrea

Um grupo de psicólogos do projeto Escuta na Praça estará disponível nesse domingo (20), das 9h às 12h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz para prestar atendimento a familiares, vítimas, profissionais e voluntários envolvidos no desabamento do Ediíficio Andrea. Além disso, a vizinhança ou qualquer pessoa que sinta necessidade de algum tipo de apoio psicológico poderá contar com o atendimento.

Na manhã deste sábado (19), um grupo de psicólogos se uniu e passou a manhã panfletando no entorno do Edifício Andrea para divulgar a ação, que ocorrerá no domingo. O atendimento voluntário do projeto é em solidariedade a todos os afetados pela tragédia, ocorrida na última terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres, deixando oito pessoas mortas, sete resgatadas com vida e uma outra ainda desaparecida.

Segundo Amanda Rodrigues, psicóloga e coordenadora do projeto, “nosso objetivo é oferecer escuta e atendimento psicológico às pessoas que moram nas adjacências do Edifício, assim como voluntários e todos que sintam necessidade de falar sobre o ocorrido nos últimos dias”, explica. De acordo com ela, a ação seria no próximo dia 3 de novembro, na Praça do Liceu, “mas, com o desabamento, achamos necessário realizar a ação perto da localidade da tragédia”.

Para Jamily Lopes, psicóloga e voluntária na ação, proporcionar essa assistência é uma questão de "sensibilização". "Foi uma tragédia inesperada, de muita dor e a nossa profissão pede um olhar humano, principalmente nessas ocasiões”, acrescenta.