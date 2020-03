Provas da Marinha em Fortaleza são adiadas por causa do coronavírus

A Marinha informou nesta terça-feira (17) que adiou as provas do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários (SMV) que estavam previstas para acontecer em Fortaleza no próximo domingo (22).

O adiamento foi necessário por causa do potencial agressivo de contaminação do novo coronavírus. Uma nova data será definida, segundo a Marinha.

A orientação é que os candidatos acompanhem as atualizações do processo no site do 3º Distrito Naval.

Casos no Ceará

No Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou, nesta terça-feira (17), 11 casos de coronavírus no estado. Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados. Os pacientes infectados residem em Aquiraz(1), Fortaleza (9) e São Paulo (1).

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.