Proprietários do prédio que desabou no bairro Maraponga são indiciados

Os dois irmãos proprietários do prédio que desabou no bairro Maraponga no dia 1º de junho foram indiciados pela Polícia Civil. As informações foram confirmadas durante uma coletiva na manhã desta terça-feira (1º) na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), no bairro Moura Brasil.Segundo os agentes, o imóvel não tinha alvará de construção.

Segundo a Polícia Civil, oito peritos criminais, inclusive com a presença de engenheiros, participaram do laudo. As investigações apontaram que o prédio foi construído em um solo sensível à presença de água e com erros de projeto e execução.

Algumas fotos fornecidas pelos moradores que mostram desníveis e inclinações nas estruturas foram usadas para subsidiar o laudo técnico. Nas imagens, foi possível ver as cerâmicas caindo dos pilares e rupturas no concreto.

Foto: Livia Baral/SVM

O desabamento

O prédio chegou a desabar parcialmente e ficou com a estrutura comprometida. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 16 famílias foram removidas dos apartamentos do prédio de quatro andares localizado na Travessa Campo Grande. Cerca de 12 casas que ficam próximo ao prédio tiveram de ser evacuadas.

O processo de demolição do prédio começou no dia 28 de junho e a Defesa Civil teve de interditar algumas ruas e casas vizinhas para evitar ainda mais prejuízos com o entorno do prédio.

Os moradores do prédio na Maraponga pedem indenização estimada em R$ 2 milhões por conta dos danos morais e materiais em decorrência da demolição do edifício.