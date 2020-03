Projeto "Valentes de Davi" arrecada doações para trabalho com crianças da periferia de Fortaleza

Solidariedade, sentimento de amor ou compaixão também ficam mais evitdentes em tempos de grandes crises. Com aumento vulnerabilidade social por causa da pandemia do coronavírus, voluntários do projeto 'Valentes de Davi' se reúnem para ajudar crianças em Fortaleza. Há 5 anos na Capital, a organização ajuda comunidades como Piedade, Riacho Doce, Tancredo Neves e Oitão Preto. Neste período de quarentena, voluntários se mobilizam para arrecadar alimentos básicos e produtos de higiene para distribuir.

No total, 70 jovens da periferia com até 15 anos recebem apoio psicológico, reforço escolar, ensinamentos bíblicos e cestas básicas mensalmente doadas pela associação. O projeto tem como proósito levar alegria, mesmo que momentânea, para quem mais precisa. ''A expectativa é que a iniciativa ajude ainda mais pessoas em vulnerabilidade social, com essa pandemia. Sem fins lucrativos, o "Valentes de Davi" está aberto a voluntários que buscam o mesmo que todos lá: distribuir amor. Queremos alcançar um número maior de pessoas, ajudando o próximo'', conta Silvana Rossini, 46, uma das organizadoras do projeto.

Serviço

Quem deseja contribuir pode entrar em contato

com a organização por meio dos telefones:

9 9979-7740 ou 99650-7070.