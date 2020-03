Por conta da suspensão devido à pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, o Projeto Pôr do Sol Fortaleza será realizado de forma virtual neste domingo (22). Por meio de uma live, a apresentação do pianista Felipe Adjafre será transmitida no Instagram o artista, a partir das 17h, com uma duração de 60 minutos.

Na lista de músicas estarão compositores cearenses, nacionais e internacionais, em variados estilos, e várias canções poderão ser sugeridas pelos espectadores. “Esse é um projeto muito querido pela Secretaria do Turismo e muito bem aceito pelos fortalezenses. Tenho certeza de que a iniciativa deste domingo vai ser um sucesso”, afirma o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira.

Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza Virtual

Data: 22/03 (domingo)

Hora: 17h

Local: Instagram (@felipeadjafre)