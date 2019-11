Projeto Escola Areninha começa em abril de 2020, ampliando ensino em Tempo Integral

Como forma de unir aprendizado e a prática de exercícios físicos, o projeto Escola Areninha – Esporte e Educação em Tempo Integral foi lançado na manhã desta quarta-feira (13). A iniciativa terá início em abril de 2020, e, até o final de 2021, deverá atender 16 mil estudantes da rede de educação municipal de Fortaleza.

O projeto foi apresentado durante uma solenidade na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro. O foco da ação será promover o acesso a práticas esportivas, fortalecer o aprendizado de língua portuguesa e matemática, e contribuir para o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional dos alunos.

Em sua primeira etapa, a iniciativa irá contemplar dez areninhas: Itaoca, Granja Portugal, Bonsucesso, Parque Dois Irmãos, Lagoa da Zeza, Valdir Bezerra, São Miguel, Murilão, Curió e Alto Alegre. Até o final de 2020, a ação deverá alcançar 20 pontos, e, em 2021, 30 locais. Ao todo, serão 50 areninhas incluídas no projeto em dois anos.

A prática de esportes será conduzida na estrutura já disponível em cada areninha. As atividades referentes aos componentes curriculares acontecerão em espaços modulares, disponibilizados pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e instalados na área onde funciona a areninha, com infraestrutura planejada e adequada para o desempenho das atividades.

Serão beneficiados alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, das escolas municipais localizadas no entorno das areninhas. As aulas acontecerão no contraturno escolar, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 10h30 ou de 13h30 às 16h30. Além do turno e das disciplinas de suas escolas, os alunos terão aulas de futebol de campo, fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, e formação para cidadania. Em cada ponto, o projeto Escola Areninha deve atender até 320 alunos da Rede Municipal, divididos em oito turmas. Para estes alunos com atividades no contraturno escolar, por meio do projeto, a SME oferece almoço, lanche, fardamento, kit pedagógico, transporte, monitores e acompanhamento pedagógico.

O ‘Escola Areninha’ integra os Programas de Fortalecimento da Aprendizagem, que comportam atividades voltadas à melhoria da qualidade do ensino, contribuindo para elevar os índices de aprendizagem dos alunos do 1° ao 9º ano e promovendo a educação integral e integrada, além de articular a educação formal com vivências artísticas, esportivas e sociais.