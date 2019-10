Projeto de requalificação beneficiará Lago Jacarey e seu entorno; obras devem durar 5 meses

A Praça do Lago Jacarey e todo seu entorno passará, a partir do fim deste mês, por um amplo processo de requalificação. O projeto, que será dividido em três trechos, vai contemplar melhoria e ampliação da malha viária, implantação de ciclovias e ciclofaixas, além de instalação de bicicletários, lixeiras subterrâneas, ecopontos e iluminação específica para pedestres e veículos.

Conforme o secretário-executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Sabóia, as obras terão início em 28 de outubro e o prazo para conclusão é de cinco meses. O projeto de requalificação foi orçado em R$ 8 milhões. “Todo o dinheiro já está garantido. Os recursos são provenientes do próprio Munícipio”, garantiu Sabóia.

A requalificação vai ampliar em 2.300 metros² a área do Lago, com a construção de um novo calçadão e implantação de ciclovia. Além do aumento da área de praça, também estão previstas a troca do piso de pedra portuguesa, a reforma da academia e do parquinho, a limpeza do Lago, implantação de travessias elevadas e um novo projeto de iluminação específico para a Praça.

Sabóia destaca que várias vias do entorno da praça receberão ações para melhorar o deslocamento de pedestres. Dentre elas, a Avenida Viena Weyne, no trecho entre as avenidas Joaquim de Figueiredo Correia e Pedro Lazar, haverá troca para pavimento intertravado na pista, reforma e alargamento do canteiro central, requalificação das calçadas e implantação de platôs elevados nos cruzamentos, sugerindo redução de velocidade para veículos e contemplando um espaço de cooper e passeio.

Serão implantadas travessias elevadas e lombadas físicas em pontos específicos. No total, juntamente com a ampliação da Praça do Lago, serão 4.242m² de novos espaços para pedestres. O objetivo dessas intervenções viárias é, segundo Luiz Sabóia, reduzir o número de acidentes em vias no entorno do Lago e garantir melhor fluidez no fluxo em avenidas de tráfego intenso, como as Avenidas Washington Soares e Oliveira Paiva.

A Avenida Viena Weyne será outra a sofrer mudanças. Dentre as melhorias, que envolve a implantação de travessias elevadas e mudança nas faixas, está a conexão com a Av. Washington Soares. Sabóia destaca a importância do projeto ao lembrar que o Lago Jacarey é uma das áreas com maior potencial de adensamento residencial, comercial e de serviços entre os bairros Cambeba e Cidade dos Funcionários. Com as novas intervenções, destaca ele, haverá melhoria na segurança viária naquela região, na prática de exercícios, passeio, turismo gastronômico e comércios diversos. “Guardada as devidas proporções, será uma obra referência para Fortaleza. Vamos qualificar esse pulmão sul da cidade”, pontuou.

Dentro do projeto, a principal intenção é destacar a importância do espaço público para a convivência das pessoas por meio de melhorias de infraestrutura urbanística, paisagística e de segurança de trânsito. Quanto aos impactos gerados na população do Lago e entorno, Luiz afirma que “foram feitos estudos específicos e a comunidade foi ouvida, tendo sido realizada também audiência pública para definição final dos detalhes do projeto, com o acompanhamento daqueles que moram na região ou têm uma vida ativa naquele entorno. A Praça do Lago Jacarey tem uma relevância importante para a cidade, sendo não apenas uma área de lazer, mas também um polo de atividades e oportunidades”.

A limpeza do manacial hídrico do Lago, no entanto, não será contemplado neste projeto. Sabóia justifica a necessidade de "estudos que preservem a fauna e flora do local".

Infraestrutura cicloviária

Dentro do projeto, haverá implantação de mais 2,5km de infraestrutura cicloviária na região. Com isso, será implantada ciclofaixa na Avenida Viena Weyne, transformando-se em ciclovia no trecho em frente à Praça do Lago Jacarey, como parte do novo trecho de calçadão, além de ciclofaixas ao longo das ruas Marechal Lott, Cândido Portinari e Joaquim Frota, totalizando 2km de deslocamento exclusivo e seguro para ciclistas desde a ciclofaixa existente na Avenida Desembargador Gonzaga até a ciclovia da Avenida Washington Soares. Já a Rua Dr. José Furtado receberá cerca de 520m de ciclofaixa, ligando a ciclofaixa existente na Avenida Oliveira Paiva à nova ciclofaixa da Av. Viena Weyne.