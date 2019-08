Projeto de Lei prevê bolsa de R$ 50 para crianças em situação de vulnerabilidade social

Crianças cadastradas no Programa Cresça com seu Filho/Criança Feliz, projeto municipal, que oferece atendimento psicossocial e educacional para pequenos em situação de vulnerabilidade social, serão beneficiados com R$ 50 mensais, caso o projeto seja aprovado.

O Cartão Missão Infância foi anunciado pelo prefeito Roberto Cláudio na manhã desta terça-feira (27), em evento para discutir políticas públicas para crianças em Fortaleza. Na ocasião, o chefe do Executivo Municipal assinou o Projeto de Lei, que agora segue para Câmara Municipal para votação.

7 mil crianças

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, o programa começa a valer a partir do momento em que for aprovado e beneficiará, inicialmente, cerca de 7 mil crianças até dezembro deste ano.

Caso seja sancionada, a iniciativa se estenderá a até duas crianças de cada núcleo familiar, ou seja, famílias com dois filhos cadastrados no Cresça com seu Filho/Criança Feliz poderão ganhar R$ 100 mensais.