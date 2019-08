Projeto da UFC encoraja alunos de escolas públicas da Capital a ingressar na universidade

Mesmo com políticas públicas e a melhoria no ensino básico, ainda há muito o que se fazer e o que se pensar para que alunos de escolas públicas se sintam capazes de chegar ao Ensino Superior. Com o objetivo de aproximar estes estudantes da vivência acadêmica e dar oportunidade para que eles sonhem, nasceu o “Engenharia na Escola”, projeto de extensão do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Há três anos, a iniciativa leva às escolas palestras sobre as oportunidades oferecidas pela UFC, como bolsas e monitorias e, posteriormente, formar turmas para um minicurso básico sobre Topografia. As escolas escolhidas ficam em bairros da periferia, entorno do Campus do Pici da UFC. Durante dois fins de semana, os estudantes aprendem na teoria e na prática o assunto e ao final do curso, recebem um certificado de conclusão.

Victor Cardoso, formado em Engenharia Civil pela UFC, foi quem deu vida ao projeto enquanto ainda era estudante da graduação em 2016. E o motivo é bem especial para ele. “Eu estudei a minha vida toda em escola pública e eu me senti no dever de retribuir tudo aquilo que foi investido em mim na época que eu estudava, por isso resolvi criar o projeto. Eu comecei indo sozinho nas escolas, conversei com os coordenadores e selecionei duas turmas de 20 alunos”, explica Victor, que fez do projeto o seu trabalho de conclusão de curso e hoje faz mestrado em Engenharia de Transporte na UFC.

E os frutos foram colhidos. Luan Lucas Santos, 20, hoje faz o 6º semestre Engenharia Mecânica na UFC graças ao Engenharia na Escola. Ele foi um dos primeiros participantes da iniciativa no segundo semestre de 2016, quando fazia o 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Profissional Júlia Giffoni, no bairro Antônio Bezerra. “Foi no projeto que eu me apaixonei pela engenharia. Foi importante demais para mim o curso. Antes eu estava em dúvida entre Direito e Matemática”, relata

Oportunidades

Desde que passou pelo Engenharia na Escola e recebeu seu certificado, Luan viu um leque de oportunidades abrir-se. Pela experiência, ele teve acesso a eventos e oficinas enquanto ainda terminava o Ensino Médio. “Fui selecionado para uma feira científica em Sobral e tinha uma oficina de Matemática com poucas vagas e eu queria muito participar. Meu currículo tinha o curso de topografia e isso me ajudou a entrar”, comenta o estudante

Um semestre depois, já na universidade, Luan conta que a oficina de Matemática o ajudou a ingressar no Programa de Educação Tutorial (PET), projeto de extensão presente em alguns cursos da UFC. "Eu sugeri um projeto que aborda Geometria nas escolas", conta.

Projeto

Atualmente, a iniciativa é coordenado por Nadja Dutra, professora do Departamento de Engenharia de Transportes da UFC. Para ela, o projeto é transformador. “É uma forma de tentar motivar esses estudantes. Os alunos da escola pública se sentem muito distantes da universidade e a gente tenta aproximá-los dessa realidade”, pondera a gestora.

O programa conta também com o auxílio da bolsista Karyna Cunha, aluna do 6º semestre de Engenharia Civil. Ela começou como monitora da cadeira de Topografia e hoje realiza o contato com as escolas, participa das palestras e auxilia os alunos nas atividades práticas. Para ela, a experiência é gratificante. “Está sendo muito positivo o contato com os alunos. Consegui desenvolver habilidades que antes eu não tinha e estou conhecendo mais sobre Topografia", relata.

De acordo com Karyna, que é responsável pela organização do curso, a primeira turma de minicurso deste semestre iniciou neste sábado (31), com alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Presidente Roosevelt no Campus do Pici da UFC. Outra turma está prevista ainda para este semestre. "Semana que vem eu pretendo ir em outras escolas, porque a segunda turma de minicurso vai ser formada até o dia 21/09", afirma a bolsista.

A escolha da Topografia

Palavra derivada do grego "topos", que significa lugar, e "graphen", que é descrição, a Topografia é a descrição de um lugar e a delimitação exata de um terreno ou uma região, baseada em suas características geográficas. A Topografia é essencial para mapear corretamento locais e possibilitar a construção de prédios, loteamentos e outros sistemas.

A Topografia é estudada nos cursos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, entre outros e aborda temas aprendidos ainda na escola como Geografia e Matemática.

"É uma das primeiras cadeiras profissionais da Engenharia. Nela, a gente aplica mutios conceitos vistos no ensino medio como Trigonometria e Geografia, por exemplo. Por isso que eu consegui relacionar e levar o tema para os alunos e motivá-los a fazer Engenharia", destaca Victor Cardoso, criador do projeto.