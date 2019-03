Projeto Ciência Itinerante seleciona 196 bolsistas no Ceará

O Governo do Estado do Ceará está com inscrições abertas para o processo seletivo com 196 vagas para monitores do projeto Ciência Itinerante, que leva o conhecimento científico para crianças e jovens do Estado. O projeto é da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Confira o edital aqui.

Os candidatos podem se inscrever até o dia 29 de março. Os 196 monitores selecionados formarão um cadastro reserva para apresentar experimentos científicos e tecnológicos em suas respectivas áreas de estudo durante visitas do ônibus-laboratório às 14 macrorregiões do Estado.

O resultado final com os nomes dos selecionados será divulgado no dia 2 de maio.

O valor do auxílio financeiro dos bolsistas será feito através de diárias que variam de R$ 200 a R$ 312 dependendo da fonte financiadora do Projeto.

Os quesitos observados durante a seleção serão: análise documental (comprovantes da experiência acadêmica e da titulação do candidato), análise do projeto e análise do vídeo do experimento.

As oportunidades serão para universitários e/ou graduados dos cursos de Biologia, Química, Física, Sistemas de Informação, dentre outros.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e enviar para a Secitece um projeto descritivo contendo informações sobre a pesquisa/experiência, além de um vídeo no qual o candidato apresenta o experimento.

O projeto

O projeto Ciência Itinerante é uma iniciativa da Secitece que integra o Programa de Popularização da Ciência desenvolvido pela secretaria. É composto por um ônibus-laboratório especialmente projetado e por monitores que realizam demonstrações e experimentos nas mais diversas áreas do conhecimento.