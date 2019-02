Projeto Cantos de Leitura cria centros de convivência e leitura

O projeto Cantos de Leitura busca dar sua contribuição em comunidades localizadas em áreas de vulnerabilidade social. Hoje, são 30 unidades já inauguradas no Brasil e mais de 36 mil livros doados, de diferentes editores e gêneros literários. Esse ano, estão previstas mais 16 Cantos em diferentes cidades do Brasil.

Toda implantação dos Cantos de Leitura é uma realização da Rede Educare - especializada em leis federais de incentivo, com o apoio de mais de oito empresas via Lei Rouanet e Ministério da Cultura. Os locais escolhidos para abraçar os Cantos são diferenciados, entre eles, cooperativas, creches e escolas conveniadas com a rede pública de ensino e comunidades.

Segundo Kátia Brasileiro, gestora da Rede Educare, responsável pela coordenação do projeto e educadora, existe um lista de critérios para escolha desses lugares. “Inicialmente, o lugar tem que ficar aberto ao público, ser gratuito, ter no mínimo dez metros quadrados e ser acessível, o que nem sempre é possível”, pontuou. Além disso, Kátia destaca a necessidade de se ter um CNPJ. “Essa é uma etapa necessária já que fazemos doação do acervo e estrutura”.

Os Cantos também contribuem para solucionar um sério problema brasileiro: o baixo número de bibliotecas públicas no país. De acordo com uma pesquisa encontrada no site do projeto, São 6102 bibliotecas públicas municipais, distritais, estaduais e federais, nos 26 estados e no Distrito Federal, sendo, 503 na Região Norte, 1.847 na Região Nordeste, 501 na Região Centro-Oeste, 1958 na Região Sudeste, 1293 na Região Sul.

De quatro anos para cá, o projeto só colhe bons frutos. Na 1ª edição em 2016, foram entregues cinco unidades. Já no ano passado, quando chegou à sua 3ª edição, 13 unidades foram entregues - Olinda, Cantagalo, Duque de Caxias, Três Rios, Maré, Salvador, Itaí, Sorriso, Campinas, São Paulo, Itaguaí, São José dos Campos. No total, mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas só em 2018.