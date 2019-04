Projeto busca construir casa para sete filhos de mulher morta na Chacina das Cajazeiras

Edneuza Pereira Albuquerque tinha 39 anos quando foi assassinada na noite do dia 27 de janeiro de 2018, no massacre que ficou conhecido como Chacina das Cajazeiras, no interior do "Forró do Gago", no Barroso. Após a tragédia, Larissa Albuquerque, 23 anos, a mais velha dos sete filhos de Edneuza, ficou com a guarda dos irmãos e, desde então, mora numa casa alugada. Ela vive com recursos do Program Bolsa Família e também conta com a ajuda de amigos.

No ano passado, Larissa, que está grávida de oito meses do terceiro filho, conheceu Francielle Lopes, idealizadora do Projeto Social "Amar - Estilo de Vida". A iniciativa, sem fins lucrativos, realiza uma campanha para a arrecadação de materiais de construção para a reforma da antiga casa onde Edneuza criava os filhos, na Rua Maria das Graças, no Barroso.

As primeiras doações começaram a chegar e as obras de reforma começaram na última segunda-feira (8), com parceria do escritório de arquitetura Kazullo. A arquiteta Fernanda Consuelo fez o projeto da nova casa da família. São apenas 39 m² de área construída, mas a arquiteta garante que haverá conforto para a família: Larissa e os seis irmãos, o companheiro dela e os três filhos do casal.

Projeto dos quartos. Foto: Kazullo Arquitetura

No entanto, o que chegou de doações ainda é insuficiente. O projeto "Amar - Estilo de Vida" precisa de mais materiais de construção, além de pedreiros, eletricistas e pintores que queiram contribuir com a mão de obra. O projeto abriu uma conta bancária para quem quiser contribuir com dinheiro. Se tudo correr bem, a nova casa dos filhos da Edneuza ficará pronta em dois meses.

Quem quiser colaborar com o projeto, os dados para transferência bancária são:

Banco do Brasil

Francielle de Sousa Lopes Freitas

Agência: 3887-3

Conta corrente: 11674-2

CPF 026.911.543-94

A contribuição também pode ser feita por meio de vaquinha virtual disponível neste link.