Café da manhã, missas e procissão acontecem durante o dia em que a brasileira foi proclamada como santa

Um grupo de fiéis católicos se reuniu na manhã deste domingo (13) para a acompanhar o processo de canonização de Irmã Dulce e realizar homenagens à nova santa brasileira, na Capela São Francisco, no bairro de Fátima. Com café da manhã, realizado às 5h, foi aberta a programação de hoje que deve ser finalizada com uma procissão no fim da tarde.

Há três dias os religiosos celebram a nomeação de Irmã Dulce, como santa reconhecida pela Igreja Católica, com novenas. “Que a gente possa ver na Irmã Dulce esse exemplo de humildade. Nós cristão precisamos muito da humildade e da mansidão. Tudo que ela alcançou foi pela mansidão”, ressaltou uma das organizadoras do evento, Eveline de Queiroz.

Para o dia da canonização foi preparado um lanche, e instalada uma televisão, na capela onde os católicos puderam acompanhar a transmissão do evento realizado no Vaticano. Os participantes também assistiram ao filme biográfico “Irmã Dulce” e, em seguida, celebraram uma missa em homenagem à santa, às 10h. Na organização do evento, os fiéis realizaram toda a preparação para a missão e o carregamento da imagem da santa, como conta Eveline.

Saímos às 2h da manhã preparando o andor e chegamos às 5h. Quando a canonização começou já estávamos aqui. Para nós é uma grande satisfação

Também está programada uma procissão que terá concentração às 17h na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro, com percurso até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Todo o trabalho com a programação foi feito com muita satisfação como reforça a aposentada Franci Campos, decoradora da Capela. “Não é fácil falar de uma pessoa como a Irmã Dulce. Ela se doou de corpo e alma, de fé e caridade. Ela na terra já era uma santa”