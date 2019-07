Programa municipal oferta 1.449 vagas para estagiários em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza reabriu as inscrições para a seleção de novos estagiários. O estágio faz parte do Programa Jovens Talentos e oferta 1.449 vagas para estudantes de várias áreas. Os estudantes interessados podem se inscrever até o dia 14 de julho, pela internet.

Podem participar os estudantes devidamente matriculados, a partir do 4º semestre, em cursos de nível superior nas instituições de ensino conveniadas com a Prefeitura de Fortaleza.



Inscrições e prova de seleção

A inscrição é realizada em duas etapas: primeiro, o candidato precisa preencher o formulário do Cadastro Único das Políticas Públicas de Juventude, disponível no Portal da Juventude. Em seguida, deve preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível no Canal de Concursos e Seleções e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30,00.



A seleção será dividida em prova objetiva, prova discursiva e entrevista. Com a mudança no calendário do certame, as provas objetiva e discursiva acontecerão no dia 28 de julho e o resultado final será divulgado no dia 19 de agosto.



As vagas ofertadas são para os seguintes cursos:

Administração;

Agronomia;

Arquitetura e Urbanismo;

Biblioteconomia;

Biologia;

Ciências Atuariais;

Ciências Contábeis;

Jornalismo;

Publicidade e Propaganda;

Direito;

Economia;

Enfermagem;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Engenharia de Alimentos;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica;

Estatística;

Estradas;

Farmácia;

Geografia;

Gestão de Políticas Públicas;

Gestão Desportiva e de Lazer;

História;

Informática;

Letras Português;

Licenciatura em Biologia;

Licenciatura em Educação Física;

Licenciatura em Física;

Licenciatura em Geografia;

Licenciatura em Matemática;

Licenciatura em Artes,

Artes visuais,

Música,

Dança e Teatro;

Logística;

Matemática;

Medicina Veterinária;

Nutrição;

Odontologia;

Pedagogia;

Psicologia;

Secretariado;

Serviço Social;

Turismo Inglês.

Mais informações:

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Avenida João Pessoa, 5.609, Damas

Telefone: 85 3433.2979