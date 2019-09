Programa Atração de Talentos da Secretaria da Saúde terá inscrições prorrogadas

As inscrições para o programa Atração de Talentos teve o prazo prorrogado até a próxima sexta-feira (13).

O anúncio foi realizado pelo governo Camilo Santana em uma transmissão no Facebook que aconteceu na última terça-feira (3). O projeto tem como objetivo capacitar profissionais para a gestão pública.

Ao todo, são ofertadas 16 vagas para os cargos de coordenador de desenvolvimento institucional e planejamento, coordenador financeiro, coordenador de planejamento orçamentário e custos, coordenador de gestão do trabalho e da educação em saúde, diretor administrativo-financeiro de hospital e superintendente regional de Saúde.

As vagas são destinadas para as cidades de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte. A iniciativa seleciona funcionários da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e profissionais externos.

O processo de recrutamento se baseia nas competências pessoais para desempenhar as funções dos respectivos cargos administrativos. O currículo dos candidatos, a formação profissional, a classificação no teste online, a análise de competências por meio de entrevista com especialista e gestor, serão as etapas da seleção.