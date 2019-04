Programa abre inscrições para bolsas universitárias no Ceará a partir desta quinta

O programa de concessão de bolsas a ex-estudantes da rede pública estadual de ensino que ingressaram no ensino superior, está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira (11). São 2 mil vagas abertas. Os estudantes devem se inscrever até o próximo dia 30 de abril, pela internet.

Metade das vagas são destinadas a alunos que ingressaram no ensino superior em 2018, e a outra para os estudantes que entraram na universidade em 2019. Os selecionados vão receber auxílio no valor de R$ 468,50 durante 12 meses. O investimento total do programa é de R$ 12 milhões, segundo a Segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), responsável pelo programa.

As exigências para concorrer ao auxílio financeiro são:

Ter ingressado em curso de graduação em Instituição de Ensino Superior (IES), credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Cursar, no mínimo, 12 créditos de disciplinas do atual semestre letivo e ter frequência de, no mínimo, 75% em cada disciplina cursada.

O candidato deve ter obtido média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo válidas a edição de 2017 ou 2018.

O aluno também deverá estar com o cadastro devidamente atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A concessão da bolsa ficará a cargo da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). O primeiro edital do programa, lançado em 2017, contemplou mil estudantes.