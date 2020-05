Profissionais da saúde são homenageados com concerto ao vivo na tarde deste domingo (24)

Com palco montado em cima de um caminhão, o pianista Felipe Adjafre fez uma homenagem aos profissionais de Saúde responsáveis pela enfrentamento à Covid-19. O músico saiu da Praça da Imprensa às 16 horas levando, por meio da música, mensagens de afeto, carinho, alento e positividade a trabalhadores da área, pacientes e população, que de suas janelas e varandas presenciou a apresentação do artista. A ação faz parte do Projeto Pôr do Sol, da Prefeitura de Fortaleza.

As paradas, com repertório eclético do pianista, aconteceram nos hospitais São Carlos, da Unimed, Leonardo da Vinci, Batista, no hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas, entre outros.

Comovidos com a homenagem, profissionais registraram o momento e agradeceram a homenagem com aplausos e cartazes com a frase de esperança. "Vai dar tudo certo".

Profissionais do Hospital Leonardo da Vinci acompanharam a apresentação Foto: Helene Santos

Humanização

Para o pianista Felipe Adjafre, esse é o momento de levar solidariedade, amor e autoestima aos internados e aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. "Estou muito feliz e realizado em poder ajudar a quem está ajudando a toda sociedade no momento. Espero que a gente consiga cumprir nosso compromisso", ressalta o músico.

Conforme o secretário municipal de turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, o Pôr do Sol Fortaleza contemplará todos os hospitais e UPAs da Capital. No próximo domingo (31) acontecerá mais uma edição do projeto, quando passará por outras unidade de saúde. "Todos os profissionais merecem nossa homenagem", conclui o secretário.