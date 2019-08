Professor do IFCE estimula estudantes a construir cadeiras de roda com material alternativo

Para testar o conhecimento dos alunos e ajudar pessoas necessitadas, o professor de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Maracanaú, Rodrigo Freitas, desenvolveu um projeto para a construção de cadeiras de rodas com materiais alternativos. A iniciativa movimentou os alunos para o atividade, que serviu de trabalho final da disciplina.

Este é o terceiro semestre em que Freitas utiliza o método para testar o aprendizado dos estudantes. Anteriormente, os desafios se baseavem na construção de bicicletas e pontes com palitos de picolé.

Novas ideias

‘’Nesse semestre, eu estava andando de carro e percebi que tinha uma pessoa com uma cadeira de rodas de baixa qualidade. Então eu pensei em propor para os alunos esse desafio: fabricar cadeiras de rodas com material alternativo’’, comenta o professor.

Rodrigo Freitas destaca que o intuito da disciplina é, também, refletir sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiências. ”A engenharia pensa muito em maximizar o lucro, mas por quê não desenvolver um problema da sociedade?”, questiona.

O projeto foi dividido em três partes: a primeira parte foi a realização de cálculos para saber o peso que as estruturas eram capazes de suportar. A segunda, a construção das cadeiras de rodas, quando foram utilizados nylon e canos de PVC. E a terceira parte foi um teste das cadeiras, dentro do campus, registrado em um relatório feito pelos estudantes.

Formação Humana

A estudante Josyane Sampaio, 26, reconhece os benefícios do projeto. "No começo nós ficamos apreensivos em relação à complexidade. Depois de começar a entender sobre o assunto, e vê o quão importante é, não só para o projeto. A gente começou a construir as cadeiras na disciplina e aprendemos como lidar e trabalhar com o próximo", o que considera "necessário", afirma.

A estudante ressalta que, em geral, as disciplinas da faculdade costumam ser muito teóricas. “Vendo a parte prática, a gente consegue aplicar os nossos conhecimentos e em uma coisa útil em relação à acessibilidade”.