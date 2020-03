Um professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) é um dos pacientes diagnosticados com coronavírus no Ceará. José Macêdo, do Departamento de Computação da instituição, recebeu a confirmação do teste nesta terça-feira (17), após voltar de Londres, onde participava de um evento sobre segurança pública. O profissional não apresentou sintomas da doença e está isolado em casa desde ontem, quando recebeu o resultado. Esposa e filho também estão assintomáticos, mas não serão testados e devem ficar em quarentena por sugestão médica por sete dias.

"Eu tive numa missão de trabalho em Londres e em Copenhage há uns 14 dias e na última sexta-feira (13) eu soube que duas pessoas que estavam na comitiva foram detectadas como positivo no teste", explica. José Macêdo resolveu fazer o exame e foi atendido no Hospital São Mateus no mesmo dia em que soube da possibilidade de infecção. Ao receber o resultado, o professor entrou em contato com estudantes e funcionários da Universidade para alertar sobre o diagnóstico e recomendar o isolamento por 7 dias.

O professor chegou a pedir orientação quando chegou ao Brasil após as viagens internacionais, mas a indicação só buscar assinstência médica em caso de aparecimento de sintomas. “Quando eu voltei da viagem, no aeroporto, eu já perguntei qual deveria ser o procedimento. No momento, eles me disseram que eu só deveria procurar o hospital se tivesse sintomas, isso há 12 dias”, relata.

Mesmo assim, o professor buscou o hospital quando descobriu que colegas da viagem testaram positivo para o Covid-19. “Eu senti simplesmente uma coriza muito leve, um cansaço da viagem - que é normal -, mas não tive febre, dor no peito, dificuldade de respirar. De fato, o que me promoveu para fazer o exame foi que três pessoas da comitiva que estiveram comigo deram positivo na última sexta-feira”.

Para quem trabalha em ciencia, como eu, não é uma grande surpresa. Eu leio muito sobre a doença, dos riscos. Inclusive, quando eu tive de viajar para Londres e para Copenhague eu li bastante sobre como estava sendo a propagação, quais eram os cuidados, para saber do riscos

José também utilizou as redes sociais para intensificar o comunicado às pessoas com quem teve contato nos últimos dias. Os professores da comitiva, também diagnosticados com a doença, são de Brasília e de Santa Catarina. Eles passaram pela cidade de Copenhage, na Dinamarca.

Reprodução

Rotina do isolamento

Mesmo com o resultado, o professor não teve a necessidade de permanecer no hospital e segue isolado na própria residência. "Eu moro com minha esposa e meu filho e eles não foram avaliados porque eles não têm sintomas e a sugestão do secretário (de Saúde do Estado,Dr. Cabeto) é que eles fiquem em casa isolados e evitem hospital", acrescenta. Ele faz uso de remédios leves utilizados para cuidar de doenças como gripes comuns.

>Entenda a diferença entre resfriado, gripe e coronavírus

>Saiba mitos e verdades sobre o novo coronavírus

>Estou com coronavírus? Qual é o momento certo de procurar ajuda

>'Meu apelo é que todos permaneçam em casa', afirma Camilo em pronunciamento

Sobre a situação, ele aponta que o isolamento "é a única maneira de você conseguir parar a propagação. Todos os meus alunos, pessoal do laboratório, do departamento, vão ficar, a partir de hoje, sete dias isolados", acrescenta. No condomínio onde mora com a família, medidas de prevenção foram adotadas, como o fechamento de áreas de convivência como academia e brinquedoteca.

Assim, a família permanece sem contato com o ambiente externo e estão optando por serviços de tele-entrega. “A gente está recorrendo a essas empresas que entregam em casa, mercadinhos que deixam na portaria - o porteiro deixa no elevador e a gente pega. Isso não é muito complicado porque tem muitos serviços de entrega", explica. A empregada doméstica que trabalha na casa da família foi liberada e, agora, segue em isolamento.

No boletim divulgado pela Secretária da Saúde do Ceará (Sesa) nesta terça-feira, o Ceará tem 11 casos de pacientes infectados. Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados.