Procuradoria Geral do Município de Fortaleza abre inscrições para estágio em Direito

A Prefeitura Municipal de Fortaleza lançou, nesta terça-feira (18), um edital de seleção para estágio em Direito na Procuradoria Geral do Município (PGM). No total, serão ofertadas 20 vagas. A bolsa para os aprovados é de R$ 904,83 mais auxílio-transporte. O tempo de expediente é de 20 horas semanais.

A seleção é ofertada para estudantes do curso de Direito que estejam devidamente matriculados, a partir do 4º semestre da faculdade, ou que já tenham cursado, no mínimo, 80 créditos ou 1.280 horas. Das 20 vagas ofertadas, 18 são destinadas a candidatos da ampla concorrência e duas para candidatos com deficiência.

As inscrições deverão ser feitas através da internet, por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura, no período de 20 de fevereiro a 15 de março de 2020. Será necessário informar o RG e CPF e, em seguida, pagar o boleto até a data do vencimento. O valor da inscrição é de R$ 75,00.

Isenção de taxa

Para os candidatos que desejam requerer isenção da taxa de inscrição, o processo também deve ser feito pelo Canal de Concursos e Seleções, do dia 18 ao dia 19 de fevereiro de 2020.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a seleção será composta por uma única etapa, que consiste na aplicação de duas provas (objetiva e dissertativa) sobre o conteúdo indicado no Edital. A data prevista para aplicação da prova objetiva é 5 de abril. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A bolsa-estágio será no valor de R$ 904,83, além do auxílio-transporte, correspondentes à carga-horária de 20 horas semanais.