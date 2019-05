Procissão e missa campal reúnem fiéis em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza

Fiéis lotaram a Igreja de Fátima na noite desta segunda-feira (13), em Fortaleza, para a celebração dos 102 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu em 1917, na cidade que leva o nome da santa, em Portugal. Para o dia de homenagens, foi montada uma operação especial de trânsito, garantindo a segurança do público.

As celebrações começaram às 5h desta segunda (13), com a realização de uma série de 11 missas na Igreja de Fátima. Às 18 horas os fiéis saíram em procissão da Igreja do Carmo, no Centro da cidade e se dirigiram para o Bairro de Fátima, onde às 20 horas foi realizada uma missa campal, que teve como ponto alto a coroação da santa.

Católicos de várias bairros de Fortaleza e de cidades vizinhas caminharam por quase duas horas com velas e cânticos, fazendo orações e saudações à mãe de Jesus. Na chegada à igreja na Avenida 13 de Maio, fogos de artifício e muitos aplausos marcaram a chegada da imagem da santa para a coroação.

Driblando o cansaço, a aposentada Terezinha de Jesus Ribeiro acompanha emocionada a missa campal em homenagem a Maria, em quem busca forças e declara sua devoção. "Eu rezo a ela por meus filhos, por minha família. A ela eu sou grata por tudo, por todas as minhas graças"

Já a dona de casa Antônia de Sousa disse que participa todos os anos da procissão e este ano trouxe a prima, a professora Grasyane Sousa, pela primeira vez. Segundo Grasyane, a caminhada é uma forma de recordar Fátima, de pedir a paz e a não violência no mundo.