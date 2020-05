Princípio de incêndio na cozinha de apartamento é controlado por moradores no Cocó

Um fogão causou um princípio de incêndio na cozinha de um apartamento no 15º andar de edifício na rua Vilebaldo Aguiar, no bairro Cocó, na noite desta quarta-feira (27). As chamas foram controladas pelos moradores do local.

De acordo com o tenente Guilherme, do quartel do Corpo de Bombeiros do Mucuripe, que atendeu a ocorrência, o fogo não chegou a se espalhar no local. “Não houve fogo se alastrando, não houve dano e foi rapidamente controlado pelos próprios moradores, com o uso do extintor de pó químico, do sistema de segurança do prédio”, relata.

Após o fogo ser apagado, o apartamento foi inspecionado pelos bombeiros, que liberou a área. Não houve registro de pessoas feridas.