Primeiros candidatos a deixar local de prova do Enem em Fortaleza aprovam tema da redação

O tema "Democratização do acesso ao cinema no Brasil", da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dividiu a opinião dos primeiros candidatos a deixarem os locais de prova em Fortaleza, na tarde deste domingo (3).

Fazendo a prova pela primeira vez, Isaac Matheus, de 19 anos, gostou da prova no geral e aprovou o assunto. “Foi ótima escolha e inovador", afirma. Apesar disso, o jovem, que também pretende se preparar para concursos da Polícia Militar, admite que teve dificuldades na prova de inglês. Isaac prestou exame em uma escola no centro da capital.

A assessora parlamentar Eline Gomes, de 38 anos, fez prova na Uece e também gostou da escolha. Ela acredita que conseguiu desenvolver bem o que estava sendo proposto na prova. “Eu estava achando que iria ser um tema diferente, mas foi um tema bem aceitável, muito bom. Conseguir desenvolver, fiz quatro parágrafos. Eu amei a redação”, relata.

Eline fez o Enem com o objetivo de retomar o curso de direito, que trancou a bastante tempo. Ela define a prova no geral como bastante abrangente. “Conseguiram interagir sobre a realidade que está acontecendo no Brasil”.

Para Wanderson de Sousa, de 18 anos, o tema foi uma verdadeira surpresa, porém ele conseguiu desenvolver o texto. “Surpreendeu muita gente com certeza”.