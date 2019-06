Primeiro incêndio na barraca Atlantidz, em 2004, foi causado por curto-circuito

Há 16 anos em funcionamento, a barraca Atlantidz, na Praia do Futuro, teve sua estrutura atingida por chamas pela segunda vez na madrugada desta quinta-feira (27). O primeiro incêndio no estabelecimento aconteceu em julho de 2004, provocado por um curto-circuito na instalação de iluminação em um dos palcos da barraca.

Na época, duas barracas vizinhas também foram afetadas: uma teve o teto danificado, e outra foi totalmente destruída. Peritos atestaram que a instalação presente na Atlantidz não era adequada, com fios fixados por presilhas em madeiras, próximo a palhas. Por conta da maresia na região, os fios deveriam ser protegidos por eletrodutos.

A causa do novo incêndio pode ter sido consequência de uma ação criminosa, conforme suspeitam funcionários do local. “Não dá pra saber como aconteceu exatamente, mas os seguranças que estavam na casa disseram que desceram pra ver o fogo embaixo, e então aconteceu o furto em cima”, diz Michele Lazagno, uma das proprietárias do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros informou que as causas do fogo ainda estão sendo investigadas.

Três incêndios já foram registrados em barracas de praia

Desde então, outras barracas de praia em Fortaleza foram atingidas por incêndio. Em janeiro de 2007, o fogo destruiu a barraca Ocean Beach – mais tarde renomeada para Lounge Beach –, considerada uma das mais luxuosas instaladas na Praia do Futuro até então. O acidente não deixou feridos.

Já em dezembro de 2008, a barraca Bally Beach, também na Praia do Futuro, foi consumida pelas chamas. Moradores de prédios próximos sofreram com a fumaça e a fuligem carregadas pelo vento. O local em destroços continuou abandonado por meses, reunindo focos de mosquito da dengue.

Mais tarde, em maio de 2013, a barraca Vila Galé teve sua parte superior tomada pelo fogo. Embora o estabelecimento estivesse funcionando no momento da ocorrência, com cerca de 70 clientes e funcionários, ninguém ficou ferido.