Primeiro apóstolo mórmon da America Latina é brasileiro e vai inaugurar o Templo de Fortaleza

O Templo de Fortaleza da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias será inaugurado, com a chamada dedicação, pelo membro do Quórum dos Doze Apóstolos, Ulisses Soares, neste domingo (2). O brasileiro afirma ter sido o primeiro apóstolo a receber o chamado profético da América Latina. Ele ocupa o nível hierárquico mais alto da Igreja.

De acordo com a organização, a dedicação vai acontecer em três horários (9h, 12h e 15h) para que mais pessoas possam ver. O apóstolo veio ao Ceará especialmente para conduzir o momento.

Da esquerda para a direita: Marcos Aidukaitis, Presidente da Área Brasil, e esposa; Ulisses Soares, membro do Quórum dos Doze Apóstolos, e esposa; Adilson de Paula Parrella, conselheiro da Área Brasil, e esposa. Kid Júnior

"O povo do Ceará é muito bom, tem muita fé e o coração aberto e receptivo ao evangelho de Jesus Cristo. Isso permitiu que a Igreja se instalasse com mais unidades, mais membros sendo batizados, recebendo o evangelho até que a Igreja chegou ao ponto de maturidade de ter um templo nesta região", explica Ulisses Soares. A instituição estima a presença de 50 mil membros no estado.

O Templo de Fortaleza permaneceu aberto ao público em geral de 27 de abril até o dia 18 de maio e contabilizou cerca de 60 mil visitantes, incluindo o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o governador do Ceará, Camilo Santana. Com a dedicação, a entrada no local fica restrita a membros autorizados para a realização de ordenanças sagradas como o batismo e o selamento entre casais e filhos, que significa a união eterna.

O chamado

Ulisses Soares afirma ter recebido o chamado profético em março de 2018. “O profeta, por inspiração de Jesus Cristo, resolveu estender esse chamado a um líder brasileiro, da América do Sul. É algo especial, que nos enobrece em alguns aspectos mas também nos ajuda muito a voltar ainda mais o nosso coração ao nosso salvador, porque não representamos um país ou uma nação, somos chamados para representar Jesus Cristo na terra”, declara.

O apóstolo nasceu em São Paulo e começou a frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a família a partir dos cinco anos. Casado com Rosana Fernandes Morgado, com quem tem três filhos, Ulisses Soares é Bacharel em Contabilidade e Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP) e, há cerca de 20 anos, se dedica integralmente à igreja.

É algo especial nesse momento histórico da igreja ter um líder brasileiro, da América do Sul, servindo nessa responsabilidade. Nós servimos a Jesus Cristo e às pessoas, pois esse é o nosso chamado. Nos sentimos honrados e felizes, mas muito humildes ao mesmo tempo perante essa responsabilidade tão grande.

Cerimônia

A cerimônia da Pedra Angular ou Pedra de Esquina é um importante momento da dedicação. "No passado, os templos eram construídos com pedras e bases de granito, mas hoje é feito de cimento. Essa pedra tinha uma caixa onde documentos e papéis históricos eram colocados para permanecer por muito tempo. Agora, como não a construímos mais, nós fazemos isso simbolicamente para relembrar toda a história e essa cerimônia", afirma Ulisses Soares.