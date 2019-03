Primeira noite de Carnaval tem mistura de ritmos na Praia de Iracema

A primeira noite de Carnaval na Praia de Iracema reuniu foliões de todas as idades para uma festa que misturou ritmos e cores. A banda GhettoRoots foi a primeira banda a se apresentar no palco do Aterro da Praia de Iracema, na abertura do Carnaval de Fortaleza. O evento, que teve início por volta das 17h, conta com uma extensa programação nos quatro dias de folia para quem decidiu ficar na capital cearense.

Para a abertura do Ciclo Carnavelesco 2019, a banda apostou nos sucessos do cearense Belchior, acompanhado de perto do público que ainda está chegando ao local.

Banda GhettoRoots abre o carnaval de Fortaleza na Praia de Iracema #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/e2QTqo5b7u — Diário do Nordeste (@diarioonline) 1 de março de 2019

GhettoRoots é um grupo iniciado em 2007 na favela do dendê, em Fortaleza. Mistura a cultura reggae com a linguagem urbana da cultura hip-hop. É formado por Carolina Rebouças, Gabriela Savir, Roni Flow e Rodrigo Revolução.

No primeiro Carnaval após a criação da lei contra a importunação sexual, foliã estampa frase "Não é não!" no Aterro da Praia de Iracema Foto: Camila Lima

Logo em seguida, se apresentou no palco a cantora e compositora Jord Guedes. Caririense da cidade de Crato, radicada em Fortaleza, desde a década de 1990, a cantora iniciou a carreira em 2005. Seu primeiro disco, “Traços”, foi também lançado em Portugal.

A carioca Sonia Brazil, de 66 anos, nasceu no Rio de Janeiro. A aposentada vai passar o carnaval em Fortaleza e só volta para casa na quarta-feira de Cinzas Foto: André Alencar

O Bloco Geração Coca-Cola, foi a terceira atração a se apresentar no palco. O bloco traz cinco nomes de peso do rock e do pop cearense com a proposta de visitar a época de ouro do rock nacional em ritmo de carnaval. O grupo é formado por Gabriel Aragão (Selvagens à Procura de Lei), Paulo Sérgio Porto (Zero85), Victor Calíope (Projeto Rivera), Luh Livia (Mafalda Morfina), Camila Marieta e tem direção musical de Claudio Mendes.

O Bloco das Travestidas se apresentou logo depois, fechando a primeira noite de folia.



A festa continua neste sábado (2), com shows de Olodum, Zé Paulo, Robson Moraes e a Orquestra Solar de Tambores

Confira a programação:

Sexta-feira (01/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: GhettoRoots / Jord Guedes / Bloco Geração Coca-Cola / Bloco das Travestidas.

Sábado (02/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Zé Paulo / Robson Moraes / Orquestra Solar de Tambores /Olodum.

Domingo (03/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Casa Maré / Superbanda / Bloco Luxo da Aldeia / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

Segunda-feira (04/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: SambaDelas / Mel Mattos / Carla Cristina / Diogo Nogueira.

Terça-feira (05/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Bloco Café Preto / Renno / Troça Elétrica com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias.