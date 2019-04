Primeira manhã de novos desvios na Av. Santos Dumont é de adaptação; sentido único está valendo

Quem passa pela Avenida Santos Dumont agora tem que redobrar a atenção. Começaram a valer, na madrugada desta quinta-feira (11), os desvios para as obras do novo binário na via. Carros particulares e de transporte público terão suas rotas alteradas tanto no sentido Centro-Praia quanto no contrário. A avenida agora opera em sentido único desde a rua Valdetário Mota até a Francisco Matos, já na entrada do bairro Cidade 2000. Primeira manhã de mudanças foi de engarrafamento dentro da normalidade para o início da manhã, e de adaptação para motoristas, mas também pegou de surpresa alguns usuários de ônibus.

Um total de 25 linhas de coletivos teve suas rotas alteradas. Houve quem foi pego de surpresa na manhã desta quinta-feira. Foi o caso da cuidadora de idosos Ana Cristina Justiniano, que diariamente pega a linha 019 - Messejana/Papicu. “Todo dia eu descia em frente ao meu trabalho e agora eu tive que caminhar bastante pra chegar aqui. Eu não estava esperando mesmo essa mudança”, declara.

De acordo com o gerente de operações e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), Disraeli Brasil, agentes de trânsito e de tráfego estão em cada cruzamento que teve alterações para auxiliar quem transita pela avenida e ruas do entorno. Conforme ele, as obras vão desafogar o trânsito no local.

“Aumentou a capacidade de tráfego. Agora, a avenida tem mais uma faixa. Por aqui circula um número muito alto de veículos e com essa implantação do sentido único, além de melhorar a circulação, reduz os acidentes e traz conforto na ligação entre os bairros”, afirma o coordenador.

Aumento de ciclofaixa

Com o final das obras previstas para o segundo semestre, de acordo com Disraeli Brasil, além de benefícios para motoristas, ciclistas também ganharão. Serão 8 quilômetros de ciclofaixas. Atualmente, 2 quilômetros estão em implantação na avenida. Para além das intervenções de trânsito a nova Santos Dumont ganhará calçadas padronizadas, sinalização e paisagismo, entre outras mudanças.