Primeira Fase da Campanha contra o sarampo finaliza em 13 de março

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo acontece até o 13 de março. O foco é imunizar crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta é vacinar 3 milhões de brasileiros até a data.

O objetivo da ação é atingir quem não tomou nenhuma dose da vacina ou está com o esquema vacinal incompleto, já que são necessárias duas doses para garantir a proteção contra a doença, desde que, ambas tenham sido realizadas após os doze meses de vida. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), reforça a importância de aderir a primeira fase da campanha, pois estima-se que no Ceará existam aproximadamente 131.472 mil pessoas não vacinadas.

Segunda fase

A segunda fase da Campanha do Ministério da Saúde, tem como público-alvo pessoas entre 30 e 59 anos de idade. Essa etapa começa em 16 de março e será finalizada no dia 30 de abril.

Transmissão

Com o alto potencial de transmissão, a única forma de proteção contra a doença é por meio de vacina. A propagação do vírus se dar por meio de secreções nasais ou de gargantas infectadas que podem sair através da tosse, fala ou espirro. De acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa com sarampo pode transmitir o vírus para até outras 18 pessoas, que não estejam imunizadas.

No Ceará, em 2019, foram notificados 285 casos, destes nove foram confirmados. Em 2020, até o último levantamento, nesta quarta-feira (4), nenhum caso foi confirmado.