A primeira etapa do pacote de intervenções do trinário envolvendo a Avenida Duque de Caxias e as ruas Clarindo de Queiroz e Meton de Alencar, no Centro, foi entregue nesta sexta-feira (29) pela Prefeitura de Fortaleza. A ação faz parte do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PATT). Desde o início de novembro, a Avenida Duque de Caxias passou a ter sentido único (Aldeota/Centro), enquanto as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz ficam no sentido contrário.

Segundo a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a implantação do trinário tem como objetivo favorecer aos cidadãos que usufruem do transporte público terem acesso ao Centro de Fortaleza. "O que a gente espera é que se materialize a razão de ser do trinário, que é a

priorização do transporte público. Milhares de pessoas chegam ao Centro todo dia de ônibus. Por isso, era tão importante criar uma faixa exclusiva ligando o corredor da Bezerra de Menezes ao Centro, assim como a Avenida Aguanambi", afirma Luiz Alberto Sabóia, secretario executivo da SCSP.

A Pasta afirma que 41 linhas de ônibus passam cotidianamente pela Av. Duque de Caxias, levando, em média, 180 mil passageiros. 3,6 km de faixas exclusivas para ônibus foram implantadas pelo projeto, sendo 2 km na Duque de Caxias e 1,6 km na Rua Meton de Alencar.

Em virtude das mudanças de tráfego, seis novos semáforos foram implantados nas três vias, com a reconfiguração semafórica contando com novos 50 equipamentos. Veja novos cruzamentos sinalizados:

- Avenida Duque de Caxias x Rua Teresa Cristina

- Avenida Duque de Caxias x Rua Jaime Benévolo

- Rua Meton de Alencar x Rua Princesa Isabel

- Rua Bárbara de Alencar x Rua Dona Leopoldina

- Rua Clarindo de Queiroz x Rua Princesa Isabel

Ciclofaixas

A área recebe cerca de 3,3 km de infraestrutura cicloviária. 2,5 km de ciclofaixa serão implantados no sentido Aldeota/Centro na Avenida Duque de Caxias. De acordo com o secretário executivo da SCSP, Luiz Alberto Sabóia, o fluxo de bicicletas na Avenida Duque de Caxias aumentou em 40% desde a implantação da nova malha cicloviária.

Além das vias do trinário, 850 metros de ciclofaixa bidirecional serão implantados na Avenida Padre Ibiapina, entre a Rua Carneiro da Cunha e a Avenida Bezerra de Menezes, que será interligada com a ciclovia já existente na via.