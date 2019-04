Primeira ação

É na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz que os amantes do ciclismo vão se encontrar amanhã (dia 28) cedo para a 8ª edição do Fortaleza em Movimento, o passeio ciclístico do Diário do Nordeste que já virou tradição na capital. “O objetivo do Fortaleza em Movimento é promover saúde e bem-estar e incentivar hábitos saudáveis, principalmente o exercício da bicicleta”, explica Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste.

Percurso

Com quase 12km, o trajeto começa na Praça da Imprensa, às 7 horas, e segue até o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, depois de passar pelas avenidas Desembargador Moreira, Abolição e Pessoa Anta. Após breve pausa para descanso e hidratação no Dragão do Mar – praticamente na metade do percurso –, o passeio segue pelas avenidas Monsenhor Tabosa, Rui Barbosa e Antônio Sales, até retornar à Praça da Imprensa.

Estrutura

A pedalada contará com 15 batedores ciclistas, 4 batedores motociclistas, ambulância, brigadistas, extintores, trem da alegria e caminhão de apoio. Tudo para garantir o conforto dos participantes. Caso algum ciclista canse, poderá seguir o Fortaleza em Movimento do trenzinho, deixando a bicicleta no caminhão de apoio. Para os que querem participar, mas não possuem bicicleta, será possível alugar uma bike na Praça da Imprensa, ou curtir o passeio do trem da alegria, devidamente equipado com os itens segurança.

Na Praça da Imprensa, haverá mesa de frutas, DJ, exposição fotográfica e equipe da Universidade de Fortaleza (Unifor) recebendo inscrições para a 27ª Corrida de Rua Unifor, que acontecerá no dia 2 de junho deste ano. Antes da largada, uma equipe da Unifor realizará alongamento e aquecimento preparando os participantes para a pedalada.

Depois disso, é colocar o capacete e demais equipamentos de segurança que você costuma utilizar e aproveitar o passeio. O pedal é aberto ao público, podendo participar mesmo quem não tem a camisa do evento.

Exposição fotográfica

Com o tema “Luz de Fortaleza”, exposição fotográfica com imagens feitas por diferentes colaboradores do Sistema Verdes Mares, estará aberta à visitação na Praça da Imprensa durante o Fortaleza em Movimento. O tema da exposição vem do projeto homônimo, realizado pelo Diário do Nordeste, neste mês, por ocasião dos 293 anos da capital cearense, celebrados no dia 13 de abril. As imagens mostram uma Fortaleza iluminada por diferentes luzes e cores, cada uma destacando um pouco do que Fortaleza tem de melhor.

Trabalho em equipe

O projeto Vida Saudável, do Diário do Nordeste, terá seis ações ao longo do ano, a primeira é exatamente o Fortaleza em Movimento, momento de lazer, descontração e promoção de saúde ao ar livre. Esta 8ª edição do passeio ciclístico tem patrocínio da Unifor e apoio da Prefeitura de Fortaleza, da Indaiá e do Mercadinhos São Luiz.

Serviço

8ª edição do Fortaleza em Movimento

Data: 28 de abril de 2019.

Largada e chegada: Praça da Imprensa

Horário da largada: 7 horas

Informações: www.diariodonordeste.com.br/fortalezaemmovimento