PRF registra mais de mil imagens de veículos em alta velocidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.060 imagens de veículos em excesso de velocidade nas rodovidas federais do Ceará durante esta segunda-feira (8). Além de pagar multa e chegar a perder pontos na carteira, o motorista pode ter o direito de dirigir suspenso por causa deste tipo de infração.

A corporação confirmou nesta terça-feira (9) que mesmo com a retirada dos fotossensores fixos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a PRF continuará normalmente com a fiscalização de velocidade nas estradas. Ainda de acordo com a PRF, o número de registro de imagens não corresponde ao número de multas. Os registros passam por uma validação no sistema da instituição.

Retirada dos equipamentos

A retirada dos equipamentos fixos nas BRs começou a ser feita pelo Dnit, no fim de março. Para os especialistas, a decisão é vista como um retrocesso à política da segurança viária.

Valores das multas por excesso de velocidade nas BRs

Até 20% da velocidade máxima permitida – o motorista perde 4 pontos e o valor da multa é de R$ 130,16

De 20% a 50% da velocidade máxima permitida - a multa é grave e o motorista perde 5 pontos na carteira. Valor da multa: R$ 195,23

Acima de 50% da velocidade máxima permitida a multa é gravíssima e o motorista perde 7 pontos.O valor da multa é de : R$ 880,41.