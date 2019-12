PRF inicia Operação Rodovida nas estradas federais que cortam o Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (20) a Operação Rodovida com ações de enfrentamento às mortes e violência no trânsito brasileiro durante o período que compreende as férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e o Carnaval de 2020.

A ação tem como objetivo reduzir a violência do trânsito, enfrentando acidentes principalmente os relacionados a embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, não uso do cinto de segurança, envolvendo motocicletas ou ciclomotores e uso do celular ao volante, historicamente com índices elevados de letalidade

A operação vai contar com o apoio de instituições de segurança pública, os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Educação e da Saúde, e promoverá companhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil.

Ceará

No Ceará, o lançamento da operação vai acontecer a partir das 9h da manhã na unidade operacional da PRF, localizada no Km 19, da BR-116, em Itaitinga e será marcado por ações educativas e de fiscalização com a presença de vários órgãos de trânsito envolvidos.