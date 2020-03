Prefeitura vai entregar remédios a idosos acima de 80 anos em casa para evitar ida a postos de saúde

Novas medidas foram anunciadas pela Prefeitura de Fortaleza para conter o avanço do novo coronavírus na Capital, nesta terça-feira (17). Entre elas a entrega em domicílio de remédios de uso contínuo para pacientes acima dos 80 anos. Além disso, haverá uma mudança no esquema de distribuição de remédios em postos de saúde para pacientes acima dos 60 anos.

A partir desta segunda-feira (23), os idosos acima de 80 anos que fazem uso de remédios contínuos distribuídos nos postos de saúde de Fortaleza vão receber o medicamento em casa, anunciou o prefeito.

Já o estoque de remédios de uso contínuo distribuído aos pacientes cadastrados com condições como diabetes e hipertensão vai ser estendido para 60 dias, em vez de 30 dias, como era feito anteriormente. E as receitas, antes com validade de seis meses, vão passar a valer por 12 meses.

As medidas devem evitar a procura frequente dos pacientes pelos postos de saúde. Se antes um paciente precisava ir ao posto para recolher uma quantidade de remédios necessária para um mês, agora ele terá acesso a estoque suficiente para 60 dias, ou seja, dois meses.

"Exatamente para evitar que o paciente volte desnecessariamente ao posto para pegar esse medicamento de uso permanente, como hipertensos e diabéticos, principalmente nesse período de tempo”, reforçou Roberto Cláudio, em live no Facebook.

Ciclofaixa

Outra medida anunciada por Roberto Cláudio foi a suspensão da Ciclofaixa de Lazer, que destina faixas de trânsito em vias da capital exclusivas para a prática de ciclismo durante as manhãs de domingo.

Coronavírus no Ceará

O Ceará tem 11 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretária da Saúde do Ceará (Sesa) nesta terça-feira (17). Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados. Os pacientes infectados residem em Aquiraz (1), Fortaleza (9) e São Paulo (1).

Veja parte das medidas adotadas pela prefeitura:

Decreto de situação de emergência em saúde em decorrência da Covid-19

Suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede públicas no período de 20 a 31 de março

Proibição de eventos que reúnem público superior a 100 pessoas

Eventos esportivos em Fortaleza somente poderão ocorrer com portões fechados

Higienização com água sanitária e álcool em todas as superfícies dos transportes coletivos

Envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará

Suspensão pelo prazo de 15 dias os eventos esportivos, sociais e culturais voltados à terceira idade para evitar aglomerações

Cancelamento, por 30 dias, do gozo de férias e licença prêmio dos profissionais da área da saúde no município de Fortaleza

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.