Prefeitura recebe aporte de quase R$ 1 milhão do Governo do Ceará para festa do Réveillon 2020

A prefeitura de Fortaleza recebeu um aporte financeiro de quase R$ 1 milhão do governo do Ceará para a realização do Réveillon 2020, a ser realizado no dia 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema. O aditivo foi publicado nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial do Município. O valor total do recurso é de R$ 999.981,85, de acordo com o documento.

Na publicação, a justificativa para a disponibilização da quantia é que o evento promove a economia e o turismo local. "Visando incentivar e promover a solidariedade e o resgate do espírito fraternal e receptivo da população, através de uma confraternização popular e harmoniosa, de entretenimento e integração de seus munícipes (...), bem como turistas brasileiros e estrangeiros com interesse nessa festividade, com uma programação marcada por apresentações culturais e artísticas, e ainda show pirotécnico, fazendo com que Fortaleza se transforme no segundo maior destino turístico de Réveillon no Brasil", relata o documento.

Atrações

A programação do Réveillon de Fortaleza 2020 ainda não foi divulgada oficialemte, mas algumas atrações já foram confirmadas. Entre elas está Nando Reis, Simone e Simária e o forrozeiro Felipão.

A queima de fogos da festa terá duração de 12 minutos e vai ser sincronizada com luzes e músicas.