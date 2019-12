Prefeitura realiza cadastro de ambulantes para o Réveillon até a sexta-feira (6)

Os ambulantes interessados em trabalhar no Réveillon 2020 de Fortaleza podem realizar o cadastro até sexta-feira (6), na sede da Secretaria Regional II, no Bairro Edson Queiroz. Serão disponibilizados 390 vagas, divididas entre 250 itinerantes e 140 barracas.

Para se cadastrar pela primeira vez como ambulante, é necessário apresentar durante o cadastro: cópias da carteira de identidade, do CPF, do comprovante de residência, da folha corrida e uma foto 3x4. Quem já realizou o cadastro em outros anos, precisa levar somente cópias do RG e do CPF.

A Secretaria Regional II realizará sorteios abertos ao público se houver um número de inscrições superior às vagas disponibilizadas. Eles devem acontecer entre os dias 9 e 10 de dezembro, para redistribuição das permissões.

Os ambulantes que já trabalham no entorno do Aterro da Praia de Iracema, e possuem permissão da Prefeitura de Fortaleza, poderão comercializar seus produtos sem a necessidade de inscrição, mas devem estar portando os termos de permissão.

As barracas serão montadas nas ruas Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio de Vasconcelos e Barão de Aracati. A rua Doutor Atualpa Barbosa Lima, será usada como ponto de apoio para os itinerantes.

Serviço

Cadastramento de Ambulantes para o Réveillon 2020

Data: 2 a 6 de dezembro (segunda a sexta-feira)

Horário: 9h às 11h30 e de 13h às 16h

Local: Sede da Secretaria Regional II (Rua Professor Juraci Mendes de Oliveira, nº 1, Edson Queiroz).