Prefeitura libera tráfego do binário da Avenida Santos Dumont com Rua Desembargador Lauro Nogueira

A Prefeitura de Fortaleza liberou, por volta das 10h desta terça-feira (31), um trecho do novo binário da Avenida Santos Dumont com Rua Desembargador Lauro Nogueira, em Fortaleza. A Avenida Santos Dumont passou a operar com sentido único, oeste-leste (Centro - Praia do Futuro), com três faixas no trecho entre o Túnel Barros Pinho (Avenida Santos Dumont sob Via Expressa) e o Túnel Clóvis Rolim (acesso à Rua César Fonseca), permanecendo com sentido duplo de circulação entre o Túnel Clóvis Rolim e a Rua Dr. Francisco Matos.

Segundo a prefeitura, o sentido leste-oeste (Praia do Futuro - Centro) é feito agora pelas ruas Desembargador Lauro Nogueira e Professor Silas Ribeiro, conectando com a Avenida Dom Luís. O novo binário é uma extensão do modelo já implantado, em 2014, entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luís.

De acordo com o secretário de conservação e serviços públicos, João Pupo, a construção no novo binário gerou ganho na velocidade do transporte público.

"A gente teve um experiência muito positiva que foi a primeira fase do binário da Santos Dumont com Dom Luís. A gente teve um ganho de velocidade operacional muito significativo no transporte público. Mensuramos um ganho de 200% no pico da tarde na Santos Dumont e 150% da velocidade no pico na Dom Luís. Com o sucesso dessa primeira fase, que acabou gerando mais 20 binários na cidade de Fortaleza, a gente resolveu estender o binário até a saída da Cidade 2000. Essa nova fase resolveu um problema que existia no primeiro trecho do binário que era o acesso à Santana Júnior para quem quer ir para o lado da Washington Soares, e ele faz binário com a Desembargador Moreira", conta.

Rede cicloviária

A região passou a contar com uma ciclofaixa bidirecional, no lado esquerdo da via, de 2,6 km de extensão, na Avenida Santos Dumont, entre a Avenida Engenheiro Santana Júnior e a Rua Dr. Francisco Matos, com trechos unidirecionais de conexão com as infraestruturas cicloviárias existentes nas avenidas Santos Dumont e Dom Luís, pelo túnel Barros Pinho e Avenida Jangadeiros, respectivamente. A nova ciclofaixa possibilita uma ligação completa do Centro da Cidade até a Praia do Futuro, com 7,8 km ininterruptos de ciclofaixa desde a Rua Nogueira Acioli até a Avenida Dioguinho.

Outra ciclofaixa bidirecional foi inserida nas ruas César Fonseca e Des. Lauro Nogueira, no trecho entre as ruas Dr. Francisco Matos e Professor Otávio Lobo. Com 1,1 km de extensão, a nova infraestrutura foi instalada no lado esquerdo da via.

Juntamente com as novas ciclofaixas, foram instalados novos dispositivos de segurança para a proteção dos ciclistas no trecho entre as ruas Batista de Oliveira e Almeida Prado: jardineiras acompanham a ciclofaixa, delimitando o espaço destinado à ciclofaixa e promovendo a sensação de mais segurança aos usuários não motorizados. As jardineiras foram adquiridas pela Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária e foram instaladas nos projetos Calçada Viva na rua Barão do Rio Branco, Trinário Duque de Caxias e Avenida Santos Dumont.