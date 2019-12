Prefeitura entrega túnel da Avenida Alberto Sá, no Bairro Papicu

O túnel Governador Beni Veras, construído no cruzamento das avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia, na Via Expressa, Bairro Papicu, em Fortaleza, será entregue neste sábado (21) pela Prefeitura de Fortaleza juntamente com o Governo do Estado do Ceará.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinf), o novo túnel permite a conexão direta das Avenida Alberto Sá com as ruas Tavares Coutinho e Ana Bilhar, além da eliminação de quatro semáforos existentes na avenida.

O túnel Governador Beni Veras é o segundo construído sob a Via Expressa, o último trecho que faltava para que a via se transformasse em uma avenida de tráfego expresso, com 5,2 km de extensão, sem interferência de semáforos, desde o Mucuripe até o Bairro São João do Tauape.

Dois anos de obras

As obras do túnel tiveram início em dezembro de 2017. Ele possui 460 metros de comprimento com quatro faixas de tráfego, sendo duas por sentido. O local recebeu projeto paisagístico, nova pavimentação, postes de iluminação com luz branca, calçadas e ciclovia.

As obras dos dois túneis da Via Expressa tiveram investimentos de R$ 67 milhões e foram financiadas pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS, e fazem parte do conjunto de ações integradas entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, por meio do projeto Juntos por Fortaleza.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai alterar o itinerário das 11 linhas que trafegam pelo local, retornando à circulação pelo túnel conforme o itinerário anterior à interdição. Em torno de 34 mil passageiros serão beneficiados com a redução do tempo de viagem, principalmente das linhas que seguem em direção ao Centro.

Linhas de ônibus que sofrerão alterações