Prefeitura entrega quiosque do Projeto Leitura na Praça a crianças do Cocó

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou o 18º quiosque do Projeto Leitura na Praça, na Capital. O evento aconteceu na manhã deste sábado (11), na Praça Francisco Rodrigues Sancho, no bairro Cocó (Regional II).

Durante o evento, uma ação da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, famílias do Cocó conferiram uma programação cultural diversificada com contação de histórias, conduzida pela atriz e contadora de história Nadia Aguiar, apresentação de palhaços, música, feirinha de produtos orgânicos e o lançamento do "Tapete Literário".

Com o objetivo de despertar o interesse das crianças e adolescentes pelos livros, o projeto Leitura na Praça já está presente em todas as regionais de Fortaleza.

Os 18 espaços entregues são compostos por livros infantojuvenis, com títulos variados que abordam temas, a exemplo de solidariedade, ecologia, cidadania, sonhos e criatividade. Conforme a coordenadora do gabinete da Primeira-dama, Márcia Dias, "ao todo, serão instalados 60 quiosques em áreas públicas da cidade".

A criançada explorou os diversos temas literários disponíveis no quiosque da Praça Francisco Rodrigues Sancho, no Cocó Foto: Isanelle Nascimento

Os livros ficam disponíveis para uso exclusivo no espaço do projeto. Eles serão distribuídos nas sete regionais e administrados pela própria comunidade. A Associação dos Amigos da Praça Francisco Rodrigues Sancho (Aprosa) que já cuida da praça e coordena a ação “Tapete Literário”, também adotará o quiosque e será responsável pela funcionalidade do projeto Leitura na Praça.

De acordo com a diretora da Aprosa, Margarida Mota de Oliveira, a Associação tem o propósito de melhorar a convivência e movimentar a praça com os moradores do entorno. "Por isso apostamos na parceria do projeto Leitura na Praça com o “Tapete Literário" , que consiste na exposição, troca, doação e empréstimos de livros de diversos gêneros, como forma de agregar valor a nossa praça e no desenvolvimento intelectual das nossas crianças", destaca Margarida.

A iniciativa da primeira-dama conta com a parceria da Associação dos Amigos da Praça Francisco Rodrigues Sancho (Aprosa) conta com apovação da população. A administradora Luana Costa levou os filhos, os gêmeos, André Luiz e Ana Lis de 4 anos e os sobrinhos, Miguel, 3 e Maia, 4 para aproveitarem a manhã literária.

Quem acompanhou a entrega do equipamento pode conferir uma vasta programação cultural Foto: Isanelle Nascimento

"Moro no entorno da praça e acho a iniciativa muito louvável. Esse contato com a literatura, com o universo da imaginação faz toda a diferença no desenvolvimento intelectual da criança. Temos essa prática em casa, eles chegaram e foram logo manuseando os livros. Acho que faremos bom uso desse espaço aqui na praça", revela Luana Costa.

Na Praça Francisco Rodrigues Sancho, localizada no Bairro do Cocó, o projeto Leitura na Praça funcionará de acordo com os dias e horários mais solicitados pela população. "Inclusive esperamos contar com a ajuda de voluntários nos horários de funcionamento", convoca Margarida Oliveira.

Já o "Tapete Literário" será uma ação mensal e acontecerá sempre no segundo sábado de cada mês, de 9h às 12 horas. Nos encontros, a criançada será recebida com contação de histórias e escuta psicológica.