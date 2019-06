Prefeitura de Maranguape abre inscrições para 300 vagas em cursos de línguas estrangeiras

A Prefeitura de Maranguape abriu inscrições para 300 vagas em cursos de línguas estranheiras. São ofertadas vagas para cursos de Espanhol, Inglês e Libras. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de julho.

A aplicação da prova está prevista para acontecer no dia 27 de julho e as aulas a partir do dia 12 de agosto.

O candidato deverá informar no ato da inscrição o número do CPF. Mais informações podem ser vistas no edital do concurso.

As vagas serão destinadas para cursos de Espanhol, Inglês e Libras, e ao teste de nível para ingressar no semestre 2 dos cursos de Espanhol e Inglês,no período 2019.2.