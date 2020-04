Prefeitura de Fortaleza lança projeto "Todos com Máscara"; saiba como participar

Para evitar a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza lançou o edital para o projeto “Todos com Máscara”. O objetivo é produzir até 1,5 milhão de máscaras com auxílio de autônomos, microempreendedores individuais e microempresas. As inscrições são até terça (7) através da plataforma todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br.

Os equipamentos serão distribuídos para população em situação de vulnerabilidade social e para servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos municipais. Os envolvidos na confecção serão remunerados - uma forma de ajudar financeiramente os trabalhadores durante a quarentena.

A expectativa é que 300 profissionais e 25 microempresas sejam empregadas durante a ação. Todo o Estado do Ceará está em cenário de recessão desde a prorrogação do decreto de isolamento social do governador Camilo Santana que proíbe o funcionamento de estabelecimentos não essenciais até o dia 20 de abril.

Neste domingo (5), o Ceará atingiu o número de 26 mortes e 824 casos confirmados de Covid-19, a doença do novo coronavírus - os dados são da plataforma IntegraSUS, ferramenta utilizada pela Secretaria da Saúde (Sesa). A máscara é um instrumento que dificulta o contágio ao proteger nariz e boca do usuário.

Quem pode se inscrever

Os profissionais autônomos de costura devem ter a partir de 18 anos de idade, além de apresentar equipamentos de costura para produção das máscaras de tecido. Já os microempreendedores individuais e microempresas necessitam atuar no setor de confecção, garantir espaço higienizado e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos colaboradores.

Os interessados têm até terça (7) para se inscrever. É necessário preencher um formulário exclusivo na plataforma todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br. Para ver o edital, clique aqui.

Incentivo financeiro

Os participantes do projeto receberão o material necessário para a produção das máscaras: tecido e elástico. Os profissionais de costura serão remunerados em R$ 360, enquanto as microempresas ganham R$ 14.760.

Os recursos destinados ao Projeto Todos com Máscara têm o valor global de até R$ 477 mil e são oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE). A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova), que criou a plataforma digital do projeto.

Serviço

Inscrições: entre os dias 5 e 7 de abril

Link: todoscommascara.fortaleza.ce.gov.br