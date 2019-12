Prefeitura de Fortaleza fecha parceria para construção de abrigo para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Fortaleza cedeu um terreno e autorizou a construção de um abrigo para crianças e adolescentes com idade entre zero e 12 anos, de ambos os sexos, que estiverem em situação de risco e vulnerabilidade social. O termo que autoriza a contrução foi assinado pelo prefeito Roberto Cláudo na manhã desta quinta-feira (26), no Paço Municipal.

O abrigo terá disponibilidade de 20 vagas. Para cada 10 crianças haverá um cuidador. Profissionais como assistentes sociais, psicólogos e terapeutas ocupacionais vão trabalhar no local.

O terreno cedido pela Prefeitura de Fortaleza para a construção do abrigo tem área de 1.465m² e fica localizado no Bairro Jardim das Oliveiras. A iniciativa vai gerar o primeiro acolhimento institucional infantil em terreno próprio. O abrigo vai atuar em parceria com a Associação Viva Vida, formada por um grupo de empresários que já atua em 28 abrigos em Fortaleza.