Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública de engenheiro civil; salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), lança seleção pública para contratação de engenheiros civis para a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). No total, 19 vagas são ofertadas. As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet, no Canal de Concursos Seleções da Prefeitura de Fortaleza, até 2 de julho de 2019. Os aprovados na seleção pública cumprirão carga horária de 40 horas semanais. A remuneração será no valor de R$8.200.

Podem participar do processo seletivo os interessados que possuam os seguintes requisitos:

Diploma de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil,

Registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea) e

Experiência profissional de no mínimo um ano como engenheiro civil.

Seleção em duas etapas

A seleção será realizado em duas etapas, sendo a primeira análise de títulos e experiência profissional, na qual somente serão aceitos os títulos e a experiência profissional relacionados no edital; e a segunda, aplicação de entrevista, apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa.

Inscrições

Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$140. No ato da inscrição, o interessado terá de indicar seus próprios RG e CPF. O boleto de pagamento, ainda que gerado no último dia de inscrição, deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento, observado o horário da cidade de Fortaleza.

O certame prevê o recrutamento de engenheiros civis para o preenchimento de quatro vagas e quinze de formação de cadastro de reserva.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2979