Prefeitura de Fortaleza abre seleção para cadastro reserva de professores substitutos

A Prefeitura de Fortaleza seleciona professores para preenchimento de cadastro reserva. As inscrições acontecem on-line e seguem até o dia 10 de dezembro. As vagas são destinadas aos professores de matemática, língua inglesa e artes.

Para participar é necessário que os interessados tenham diploma de conclusão de ensino superior, devidamente registrado, e licenciatura plena. O valor da inscrição é de R$ 110.

A seleção acontece em uma única etapa, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame acontecerá no dia 22 de dezembro e o resultado final será divulgado no dia 13 de janeiro de 2020, de acordo com o edital.

Os docentes aprovados, serão lotados por ordem crescente de classificação final e de acordo com a carências disponíveis.