Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para 908 vagas em curso de línguas do Imparh

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para a seleção de novos alunos do Centro de Línguas Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). No total, São ofertadas 908 vagas para os cursos de Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Japonês.

As inscrições começaram nesta quinta-feira (6) e seguem até o dia 2 de julho, pela internet, no canal de concursos e seleções da prefeitura. A aplicação da prova objetiva está prevista para acontecer no dia 14 de julho.

Os interessados em participar da seleção devem ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamenta, além de ter idade mínima de 14 anos completos. Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 80.

A seleção reserva 50% das vagas para estudantes regularmente matriculados em escolas públicas. Eles deverão apresentar uma declaração da instituição de ensino em que estudam, juntamente a uma cópia do documento de identidade e do comprovante de inscrição. A documentação deve ser entregue na sede do Imparh.

A taxa de matrícula é semestral no valor de R$ 80, para estudantes dos idiomas Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Alemão e Japonês, e de R$ 110 para o idioma de Português pois inclui o material didático do semestre letivo.