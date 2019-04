Prefeitura cadastra ambulantes para o Aniversário de Fortaleza 2019

A Prefeitura Municipal de Fortaleza cadastra, por meio da Secretaria Regional II, os vendedores ambulantes que desejam trabalhar no Aniversário de Fortaleza 2019, na Praia de Iracema. O cadastro acontece nesta segunda e terça-feira (8) e (9), das 9h às 16h, na sede da Secretaria Regional II, situada à Rua Professor Juraci de Oliveira, 1, Edson Queiroz. O Aniversário de Fortaleza será realizado no próximo sábado, dia 13 de abril.

Para quem vai se cadastrar pela primeira vez como ambulante, os documentos que deverão ser apresentados neste momento são:

cópias da Carteira de Identidade,

do CPF e do comprovante de endereço,

além da folha corrida e uma foto 3x4.

Quem já realizou cadastro anteriormente precisa apenas apresentar cópias do RG e CPF. Os ambulantes que já atuam no entorno do aterro poderão comercializar no evento sem a obrigatoriedade de se inscrever, porém, deverão portar seus respectivos termos de permissão.

Total de vagas disponibilizadas

No total, serão disponibilizadas 250 vagas, sendo 200 para itinerantes, além de 48 barracas para amplo sorteio e duas destinadas para pessoas com deficiência, voltadas ao comércio de comidas e bebidas, totalizando 50 barracas ofertadas para o dia do evento. As barracas ficarão instaladas nas ruas Monsenhor Bruno e Camocim, sendo 30 barracas para a Monsenhor Bruno e 20 para a Camocim, que são as vias transversais à Avenida Historiador Raimundo Girão.

Como forma de democratizar o acesso às vagas, caso a procura exceda o número de inscrições pré-estabelecidas, haverá sorteios abertos ao público na Secretaria Regional II. Os sorteios acontecerão no dia 10 de abril, às 9h30, para as barracas, e às 14 horas para itinerantes (neste caso, apenas se ultrapassar o número estabelecido). Os ambulantes têm até o dia 12 de abril para efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e apresentá-lo na Regional, para receber o termo de autorização para comercializar.

Com o objetivo de manter a segurança na festa, os vendedores não poderão comercializar produtos que utilizem óleo ou qualquer substância inflamável, nem vender bebidas em garrafas de vidro durante o evento.

Serviço: